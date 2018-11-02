Elazığ'da silahla yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Elazığ'da pompalı tüfekle vurularak yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaya olarak giden E.M.E., aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Sırtından yaralanan E., çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.