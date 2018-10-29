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Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Hozat Garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan A.B. (25) ile S.A. (25) karşılaşınca kavga etti. Kavga sırasında her iki şahısta silahlarını çekerek birbirine ateş etti. Kavgada iki şahıs da yaralanırken, S.A. aracına binerek kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı A.B., ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı halde kaçan S.A. ise daha sonra Fevzi Çakmak Polis Merkezine giderek teslim oldu. Polisin çağırdığı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan S.A., tedavi altına alındı.

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