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07 Temmuz 2017 15:21

Elazığ’da silahlı saldırı: 3 yaralı

Elazığ’da husumetlisine silahla ateş eden bir kişi, husumetli olduğu şahsı ve o sırada yoldan geçen 2 kişiyi de yaraladı.

Elazığ’da silahlı saldırı: 3 yaralı

07 Temmuz 2017 15:21


Olay, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. isimli bir şahıs, aralarında husumet bulunan H.B.’ye (67) kahvehane önünde kurşun yağdırdı. Aracıyla kahvehane önünden geçerken 5 el ateş eden O.K., husumetlisi H.B. ile birlikte kahvehane önünden geçmekte olan biri kadın 2 kişiyi daha yaraladı. O.K., daha sonra olay yerinden kaçtı.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, zanlı O.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.




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