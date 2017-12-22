Elazığ’da silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay, merkez Aksaray Mahallesi Harıkaltı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , sokak üzerinde yürüyen 18 yaşlarındaki S.Ö, F.Ö., F.A., kimliği belirsiz şahıslar tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda vücuduna saçma isabet eden 3 genç yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.