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02 Temmuz 2017 18:28

Elazığ’da silahlı, sopalı kavga: 3 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da silahlı, sopalı kavga: 3 yaralı

02 Temmuz 2017 18:28


Olay, merkez Yahya Kemal Caddesi Üniversite Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan S.A. ve Z.Y. kavşakta araçlarıyla karşılaştı. S.A., otomobiliyle Z.Y.’nin otomobiline çarparak durdurdu. Daha sonra araçtan inen iki grup, kavga etmeye başladı. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada, Z.Y. silahla, iki kişi de darp edilerek yaralandı.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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