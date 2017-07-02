Elazığ’da silahlı, sopalı kavga: 3 yaralı

Olay, merkez Yahya Kemal Caddesi Üniversite Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan S.A. ve Z.Y. kavşakta araçlarıyla karşılaştı. S.A., otomobiliyle Z.Y.’nin otomobiline çarparak durdurdu. Daha sonra araçtan inen iki grup, kavga etmeye başladı. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada, Z.Y. silahla, iki kişi de darp edilerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.