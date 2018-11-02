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Elazığ'da silahlı yaralama

Elazığ’da bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Elazığ'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.


Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaya olarak giden E.M.E., aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından sırtından pompalı tüfekle vurarak yaralandı. Yaralanan E. çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis, olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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