Elazığ’da silahlı yaralanma

Olay, merkez Yeni Mahalle Ramazan Sokak’ta bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A., aile içi tartışma sonrasında pompalı tüfekle karnından yaralandı. Sesi duyarak eve gelen komşuları, A.’nın yaralı halde yerde yattığını görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekibinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı A., ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.