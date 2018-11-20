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Elazığ'da sis 2 gündür etkili oluyor

Elazığ’da meteorolojinin uyardığı sis 2 gündür etkili oluyor.

Elazığ'da meteorolojinin uyardığı sis 2 gündür etkili oluyor.


Elazığ'da hava sıcaklığının gece düşmesi sabah saatlerinde ise artması nedeniyle 2 gündür sis etkili oluyor. Kent merkezinde görüş mesafesini fazla etkilemeyen sis, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl karayolunda ise sürücüleri etkiliyor. Şehirler arası yolların belirli noktalarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşüyor.


2 gündür sis olduğunu aktaran Nurettin Çetin, sisli havalarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Kış mevsiminin geldiğini belirten kamyon sürücüsü Ayhan Zeren, “Sis, kar, yağmur olacak. Sis iki gündür çok yoğun. Dikkatli gidiyoruz ve hız sınırlarını aşmıyoruz" dedi.


Sisin yoğun olduğunu dile getiren bir diğer sürücü Hayri Günay ise, “Tekerleklerin iyi olması lazım. Takip mesafesini korumamız lazım. Lambaları da yaksak iyi olur. O sayede görünürüz” diye konuştu.

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