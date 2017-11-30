Elazığ’da sis etkili oldu

Elazığ’da kent genelinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle özellikle Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’e geçişi sağlayan Güney Çevre yolu dahil kent merkezinde görüş mesafesi düştü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada da, "Bölgemizde havanın parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Sis ve Pus nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denilerek uyarı yapıldı.

Her tarafın sis olduğunu belirten vatandaşlar, sisin binaları ve araçları göremeyecek kadar şehri kapladığını aktardı.