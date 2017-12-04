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04 Aralık 2017 10:16

Elazığ’da sis etkisini sürdürüyor

Elazığ’da geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olmaya başlayan ve zaman zaman görüş mesafesini sıfıra kadar düşüren sis bugün de etkisini sürdürdü.

Elazığ’da sis etkisini sürdürüyor

04 Aralık 2017 10:16


Meteorolojinin önceden uyardığı sis Elazığ’da etkisini sürdürüyor. Dün geceden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle sabah erken saatlerde görüş mesafesi sıfıra kadar indi. Meteorolojide uyarısını yenileyerek, sis ve pus hadiselerine karşı özellikle sürücülerin dikkatli olması istendi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklendiğinden oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.




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