Elazığ’da sis etkisini sürdürüyor

Meteorolojinin önceden uyardığı sis Elazığ’da etkisini sürdürüyor. Dün geceden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle sabah erken saatlerde görüş mesafesi sıfıra kadar indi. Meteorolojide uyarısını yenileyerek, sis ve pus hadiselerine karşı özellikle sürücülerin dikkatli olması istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklendiğinden oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.