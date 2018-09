Elazığ'da "Sokakta Santranç var" etkinliği

Elazığ'da "Sokakta Santranç Var" etkinliğinin 4'üncüsü düzenlendi.

Toplumda farkındalık oluşturmak adına her yıl sokaklarda, parklarda, meydanlarda oynanabileceğini göstermek adına Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl Eylül ayının ikinci haftası düzenlenen satranç günlerinin 4'üncüsü Elazığ'da da yapıldı. Fethi Sekin Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte çok sayıda katılım oldu. Alanda bir araya gelenler, santranç oynayarak günün keyfini çıkardı.

Federasyonun her yıl okullar açılmadan önceki hafta gerçekleştirdiği ‘sokakta satranç var' adlı projenin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ İl Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, “ Projemiz 8-15 eylül tarihleri arasında 81 ilde, ilçelerde her yerde satranç oynamaya yönelik bir projedir. Sokaklarda, parklarda, meydanlarda, insanlara her yerde satranç oynanabileceğini göstermek adına bir etkinlik. Amacımız insanlara satrancı sevdirmek, onlara satrancı tanıtmak, fark ettirmek ve bir farkındalık oluşturmak. Biz hafta boyunca ilimizde etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Tüm satranç sevenleri etkinliklerimize bekliyoruz“ dedi.

Türkiye 1. Satranç liginde oynayan ve birden çok yerel birincilikleri olan Sena Metin'de katıldığı etkinlikte ,“ Kendi bulunduğum yerde dama ile başladık. Satranç takımlarımız yoktu. Ancak lise çağlarında bunu geliştirme fırsatı buldum. Ne mutlu ki şuanda bütün imkanlar var. Erzurum'da satranç oynamaya başladım. Oradaki öğrencilik hayatımızda kahve satrancı vardı. Orada çok iyi yerel oyuncular vardı. Erzurum'da yerel birinciliklerim oldu. Elazığ'a geldim ve burada da yerel birincilikler aldım. Ulusal turnuvalarda da çeşitli dereceler olmasa da üst sıraları zorladım“ şeklinde konuştu.

Kimsesiz çocukların hayata daha çok tutunabilmeleri daha çok sosyalleşebilmeleri açısından satrancı tavsiye ettiklerin dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Oğuzhan Deniz, “Satrancın küçük- büyük, yaşlı-genç ayırt etmeksizin bütün kesinlere bu çalışmalarımız esnasında oldukça faydasını gördük. Çocuklarımızın özellikle analitik düşünme yeteneğini, sorgulayıcı düşünme, sabırlı davranabilme, hayatlarında adım atarken neyi kazanıp neyi kaybetme bunu planlayarak yaptıklarını gördük. Derslerinde de özellikle matematikte sorgulayıcı düşünme için, analitik düşünme için çok faydalarını gördük. Sokakta satranç var diyoruz. Bu da farkındalık oluşturmak için yaptığımız bir etkinlik“ ifadelerini kullandı.