Elazığ'da, ‘Sosyal Uyum Programı ve Okul Destek projesi' kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını projelerinden Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk 100 günlük icraatları içinde de bulunan, Sosyal Uyum Programı ve Okul Destek Projesi'nin 81 ilde çalışmaların başladığı için Elazığ'da da etkinlik düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, Sosyal ve Ekonomik(SED) hizmetlerinden yararlanan ailelerle tanışma ve proje hakkında bilgilendirmek amacıyla etkinlik yapıldı.Kültür Park Mamurat'ül Aziz'de düzenlenen etkinlikte, mülteci ve sığınmacı çocukların yaşadığı problemler karşısında, bu çocukların sosyal uyumu ve topluma adapte olabilmesi adına yapılabilecek faaliyetleri ve Elazığ'da 150 çocuğun, ‘Sosyal Uyum Programı ve Okul Destek Projeleri' kapsamında faydalandıkları bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ahmet Atalan, “Mülteci ve sığınmacı çocukların bulundukları eğitim kurumlarına uyum sağlamakta ciddi güçlükler yaşadıkları görülmektedir. Bu nedenle sosyalleşmemekte ve grubun dışında kalmaktadırlar. Aynı zamanda çocukların ülkemize tam olarak yerleşemedikleri ve sığınmacı konumunda oldukları için beslenme, barınma, temizlik gibi temel ihtiyaçlar noktasında sorunlar yaşadıkları saptanmıştır. Bakanlığımızın önemli projelerinden olan ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk 100 günlük icraatları içinde de bulunan sosyal uyum programı, mülteci ve sığınmacı çocukların yaşadığı problemler karşısında bu çocukların sosyal uyumu ve topluma adapte olabilmesi adına yapılabilecek faaliyetleri kapsamaktadır. İlimizde 150 çocuğumuz sosyal uyum programı ve okul destek projeleri kapsamında faydalanmaktadırlar” diye bilgi verdi.