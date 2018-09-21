Elazığ'da ‘Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin 9'uncusu açıldı

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin 9'uncusu hizmete açıldı.

Elazığ Belediyesi'nin ‘Spor Yap Sağlıklı Kal' sloganıyla hayata geçirdiği Spor ve Sosyal Yaşam Merkezleri'nin 9'uncusu İcadiye Mahallesi'nde hizmete açıldı. Spor salonunda, modern spor aletlerinden pilatese, kültür fizik çalışma alanlarından, soyunma odalarına kadar her şeyin mevcut olduğu belirtildi. Tören Mehter takımının gösterisi ile başladı, ardından açılış kurdelesi kesilerek merkez hizmete girdi.

Teknik çalışmalarının yanında sosyal ve kültürel alanlarda da çalışma yürüttüklerini ve Elazığ'da son 4 yıldır yapmış oldukları çalışmalarla, şehri bir açık hava spor merkezi haline getirdiklerini aktaran Belediye Bakanı Mücahit Yanılmaz, “ Bundan önce Ataşehir, Abdullahpaşa, Cumhuriyet, Mustafapaşa, Sürsürü, Doğukent ve diğer bir çok mahallemizde spor sosyal yaşama merkezinin açılışlarını yaptık. İcadiye mahallemizde hem spor hem sosyal yaşam merkezi olarak değerlendirilecek alanın açılışını yapıyoruz. öncelikle bu açılışlarla sporun mahallelimizin ayağına götürüyoruz. İşte bizim bu sosyal spor yaşam merkezlerimiz esasında sporu öğretirken genç ve dinamik kalmamızı sağlar. Sosyal alanlarda hizmet verirken bu ülkeyi savunmak için canımızı ortaya koymamız gerektiğini bize öğretiyor ” dedi.

Dış güçlerin ekonomik olarak kendilerini teslim almak istediğini dile getiren Başkan Yanılmaz, “Dış güçler dolara hak etmediği şekilde değer biçerek ülkemizi ekonomik krize sürüklemeye çalışıyor. Biz bin yıldır bu topraklardayız ve bin yıldır verdiğimiz mücadele devam ediyor. Daha düne kadar Çanakkale Savaşında bu ülkeyi yok etmek isteyenler, esir almak isteyenlere karşı ve yedi düvele karşı mücadele verdik. İstiklal savaşımızı böyle verdik. Yakın zamanda 15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı, kardeşi kardeşe karşı kırdırmak isteyenlere karşı bu ülkeyi bölmek isteyenlere karşı 70 milyon bir araya geldik, dimdik olduk ve mücadelemizi verdik. Onlar bu ülkenin topuyla, tankıyla, uçağıyla bu ülkenin insanın vurmaya kalkıştılar. Ama biz o toplara, tanklara, uçaklara karşı imanımızı, inancımızı, cesaretimizi koyduk. Şehit olmayı göze aldık ve ülkeyi onlara teslim etmedik” şeklinde konuştu.

Açılış sonrasında Başkan Yanılmaz, mahalle esnaflarını da ziyaret etti.