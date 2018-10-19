Elazığ'da STK'lardan sağlıkta şiddete tepki

Elazığ'da STK'lar, sağlıkta şiddete tepki gösterdi.

Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddet nedeniyle, ziyarette bulundu. FÜ Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Refik Ayten'i ziyaret eden STK Platformu üyeleri, açıklamada bulunarak sağlıkta yaşanan şiddete karşı tepkilerini dile getirdi.

Sağlıkta şiddetin biran önce son bulmasını arzu ettiklerini belirten Sivil Toplum Kuruluşları (STK)Dönem Sözcüsü İbrahim Kayaoğlu, “Elazığ gibi kültür, turizm ve sağlık merkezi olabilecek bir yerin bu şekilde anılması ulusal basında bu şekilde yer alması bizleri ciddi manada rahatsız ediyor. Hiçbir vatandaşımızda bundan memnun olmayacaktır. STK Platformu olarak Fırat Üniversitesi Hastanesine geçen günlerde yapılan çirkin saldırıyı protesto etmek amacıyla başhekimliğimizi ziyaret ettik"dedi.

Bu tür olayların üstünde durulması gerektiğini belirten FÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, “Buraya gelen insanlar acılı, biz bunları bilerek yaşıyoruz. Burası binlerce kişinin girip çıktığı bir yer. Güvenlik açısından da zafiyetlerinin olduğu bir yer olabilir. Topluma biraz mesaj vermek lazım lütfen bir birimize biraz daha saygılı olalım. Öyle bir noktaya geldik ki dur deyince olmayacak bir pozisyonda insanların çalışması çok zor. Ameliyat yaparken, poliklinikte hasta bakarken herkes tedirgin. Bu noktaya gelmememiz lazım.Gece vakti öğretim üyesi düzeyinde birisinin gelip hastaya müdahale edip darp olayıyla karşılaşması izah edilebilir olay değil. İkinci olayda serviste hasta yakınlarının hastaneye maddi zarar verecek düzeyde etrafa saldırması. Tabi insanlar acılı olabilir ama aile etrafından da herkese tehdit var. Bilgisayarları ve yazıcıları kırmak bir şey değil. Bu gibi durumlarda her kurumun birbirine destek olması lazım”ifadelerini kullandı.