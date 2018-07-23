Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 19:50

Elazığ’da sulama göletine giren genç boğuldu

Elazığ’da serinlemek için sulama göletine giren 17 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Elazığ’da sulama göletine giren genç boğuldu

23 Temmuz 2018 19:50


Olay, merkeze bağlı Tadım köyü mevkiindeki sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sancar (17), arkadaşıyla beraber pikniğe gitti. Daha sonra 5 arkadaş serinlemek için sulama göletine girdi. Bir anda suda batarak gözden kaybolan Sancar’ı kurtarmak isteyen fakat başarılı olamayan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıçlar, gencin kaybolduğu yerde arama yaptı. Yapılan arama sonunda Sancar’ın cansız bedeni suda bulunarak çıkartıldı. Sancar’ın cesedi, sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç