Elazığ’da sulama göletine giren genç boğuldu

Olay, merkeze bağlı Tadım köyü mevkiindeki sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sancar (17), arkadaşıyla beraber pikniğe gitti. Daha sonra 5 arkadaş serinlemek için sulama göletine girdi. Bir anda suda batarak gözden kaybolan Sancar’ı kurtarmak isteyen fakat başarılı olamayan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıçlar, gencin kaybolduğu yerde arama yaptı. Yapılan arama sonunda Sancar’ın cansız bedeni suda bulunarak çıkartıldı. Sancar’ın cesedi, sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.