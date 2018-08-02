Elazığ’da tatile gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi’nde N.A. idaresindeki 8VVZ52 yabancı plakalı minibüs ile 23 HR 619 plakalı otomobil çarpıştı. Minibüs refüje çıkarak durabilirken, otomobil hurdaya döndü. Kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Gurbetçi ailenin tatil için Hollanda’dan geldikleri öğrenildi.