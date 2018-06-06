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06 Haziran 2018 15:50

Elazığ’da tatlıcılara hijyen denetimi

Elazığ’da bayram öncesi tatlıcılara yönelik hijyen denetimi yapıldı.

Elazığ’da tatlıcılara hijyen denetimi

06 Haziran 2018 15:50


Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ramazan bayramı öncesi tatlıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime İl Müdürü Turan Karahan, Gıda ve Yem Şube Müdürü Cemal Çetinkaya’da katıldı.Üretim ve satışın yapıldığı işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde hijyen ve halk sağlığının ön planda tutulduğu belirtildi.


Bayram öncesindeki denetimlerle halkın daha kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasının amaçlandığı belirten İl Müdürü Turan Karahan,"Dini bayramlarımız öncesi tatlı tüketiminde ciddi artış oluyor. Halkımızın sağlığını etkileyecek olumsuz şartlarla karşılaşmamak için sürekli yaptığımız denetimleri bayram öncesi arttırıyoruz. İmalathanelerde, hijyen kontrolü, mutfak hijyeni, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, kişisel hijyen,depolama koşulları, alet ve ekipmanların uygunluğu, evrak kontrolleri gibi konularda denetimler yapılıyor. İşletmelerde eksik görülen konular yetkililere sözlü ve yazılı olarak da iletiliyor"dedi.




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