Elazığ’da ‘Teknolojinin Hakimi Geleceğin Sahibi Ol’ projesi tanıltı

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Teknolojinin Hakimi Geleceğin Sahibi Ol’ projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Proje ilk olarak il genelindeki okulların rehber öğretmelere anlatıldı. Öğrencileri teknolojinin zararlarından korumak için hayata geçirilecek olan proje kapsamında, ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojiyi sağlıklı bir şekilde kullanmaları adına bir dizi etkinlikler düzenlenerek öğrenciler arası video yarışması yapılacağı aktarıldı.

Teknolojinin hayatın her aşamasında ve kademesinde bulunduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, 7’den 70’e herkesin teknolojiyi kullandığını söyledi.

Akıllı cihazlar sayesinde kocaman dünyanın küçük bir köye dönüştüğünün dile getiren Gürtürk, “Kısa sürede dünyanın her tarafından haberdar olabiliyoruz. Bunun hem olumlu hem de olumsuz yönleri var. Olumlu yönde kullandığımız zaman büyük faydalarını görüyoruz. Olumsuz yönde kullandığımız zaman ise büyük zararlarını görüyoruz. Her şeyin ortası en güzelidir. Fakat unutulmamalıdır ki bunlar hayatımızın içindedir. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz teknolojiden gelebilecek olumsuzlara karşı daha savunmasızdırlar. Ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerimizin teknolojiyi sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanmaları bizim en büyük görevlerimizdendir. Bunu gerçekleştirmek için projemizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Proje Koordinatörü Ceyda Akıllı, proje hakkında rehber öğretmenlere bilgi verdi.