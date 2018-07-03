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03 Temmuz 2018 15:11

Elazığ’da tercih danışmanlığı komisyonu oluşturuldu

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üniversite ve orta öğretim kurumlarına yerleştirme başvurusu yapacak öğrencilere destek için il genelinde ’Tercih Danışmanlığı Komisyonu’ oluşturuldu.

Elazığ’da tercih danışmanlığı komisyonu oluşturuldu

03 Temmuz 2018 15:11


Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gültürk, “2 Haziran 2018 tarihinde 8 bin 900 öğrencimiz bulunmaktaydı. 8 bin 900 öğrencimizden 7 bin 855 öğrencimiz yüzde onluk sınav olan liselere geçiş sınavına girmiş oldular. Dün itibariyle de sonuçlar açıklandı. Toplam 41 tercih danışma merkezimiz bulunmakta il ve ilçelerimizde burada 120 rehber öğretmenimiz görev almış durumda. Tüm bu birimlerimizden velilerimize ve öğrencilerimize gerekli yönlendirme ve bilinçlendirme yapılmaktadır. Öğretmenevinde, milli eğitim müdürlüğümüzde ve RAM müdürlüğümüzde olmak üzerede bilgilendirme merkezi kurmuş bulunuyoruz. Tüm öğrencilerimizin mezun oldukları okullarda bu tecihlerini yaparak buradan çıktılarını alıp imzalattıktan sonra tercihlerini de gerçekleştirmiş olacaklardır. Tercih süresi 13 Temmuz 2018 tarihinde sonra erecektir” dedi.




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