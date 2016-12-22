Elazığ’da terör örgütü PKK propagandası yapan 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, terör örgütü PKK propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma yapmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada jandarma ekipleri, merkezde 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü İl Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.