Elazığ'da tombala baskını, 34 şahsa işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bir adreste, tombala makinesiyle kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine işletme ruhsatı da bulunmayan mekana polis ekipleri baskın yaptı. Baskında 1 adet tombala makinesi ve oyun kartları ele geçirilirken, tombala oynayan 33 şahıs belirlendi. Tombala oynayan 33 şahsa Kabahatler Kanunu gereğince kumar oynamaktan toplam 8 bin 547 TL idari Para Cezası kesildi.

Baskında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan M.G'de gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldığı bildirildi.