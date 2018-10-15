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Elazığ'da toz bulutu etkili oluyor

Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili olmaya başladı.

Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili olmaya başladı.


Suriye üzerinden Türkiye'ye gelen toz taşınımı, Güneydoğu da bir çok il de olduğu gibi Elazığ'da da etkili olmaya başladı. Etkili olan toz taşınımı nedeniyle gök yüzü renk değiştirdi.


Toz taşınımın devam etmesi halinde kente görüş mesafesini de etkileyebileceği belirtildi. Elazığ'da görülen toz taşınımın, Suriye sınıra yakın illerde daha etkili olduğu öğrenildi.

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