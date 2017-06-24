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24 Haziran 2017 10:47

Elazığ’da trafik güvenliği denetimi

Ramazan Bayramı öncesi Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da eş zamanlı olarak ‘Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi 2’ yapıldı.

Elazığ’da trafik güvenliği denetimi

24 Haziran 2017 10:47


Ramazan Bayramı dolayısı ile karayolları üzerinde artış göstermesi muhtemel trafik yoğunluğunun sorunsuz olarak yönetilmesi, trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ’Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi 2’ Elazığ’da da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda farklı saat dilimlerinde 3 aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada, 5 noktada 654 araç kontrol edilirken çeşitli konulardan 112 sürücüye ve 98 araca toplam 36 bin 111 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.




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