Elazığ’da ’Trafik Haftası’ etkinliği

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Haftası kapsamında çocuklar için bir alışveriş merkezinde eğitici etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince çocuklara seyyar trafik parkuru hazırlanarak akülü arabalarla uygulamalı eğitim verildi. Trafik güvenliğini anlatmak amacıyla açılan stantta trafik timlerinin imkanlarını ve kabiliyetlerini tanıtmak, emniyet kemeri takmamak, aşırı hız ve alkollü araç kullanmanın sonuçları, kanuni yaptırımları sinevizyon gösterimiyle aktarıldı.

Yine etkinlik kapsamında jandarma trafik araçları tanıtılarak, el broşürü, boyama kitabı, kalem gibi hediyeler verildi. İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu’da stantları gezerek çocuklarla yakından ilgilendi.

Etkinliğin yarın Ahmet Aytar Meydanı’nda devam edeceği bildirildi.