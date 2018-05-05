Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 15:39

Elazığ’da ’Trafik Haftası’ etkinliği

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çocuklar için eğitici etkinlik düzenlendi.

Elazığ’da ’Trafik Haftası’ etkinliği

05 Mayıs 2018 15:39


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Haftası kapsamında çocuklar için bir alışveriş merkezinde eğitici etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince çocuklara seyyar trafik parkuru hazırlanarak akülü arabalarla uygulamalı eğitim verildi. Trafik güvenliğini anlatmak amacıyla açılan stantta trafik timlerinin imkanlarını ve kabiliyetlerini tanıtmak, emniyet kemeri takmamak, aşırı hız ve alkollü araç kullanmanın sonuçları, kanuni yaptırımları sinevizyon gösterimiyle aktarıldı.


Yine etkinlik kapsamında jandarma trafik araçları tanıtılarak, el broşürü, boyama kitabı, kalem gibi hediyeler verildi. İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu’da stantları gezerek çocuklarla yakından ilgilendi.


Etkinliğin yarın Ahmet Aytar Meydanı’nda devam edeceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç