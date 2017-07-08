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08 Temmuz 2017 13:37

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

08 Temmuz 2017 13:37


Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M. S. idaresindeki HHVM 1975 yabancı plakalı otomobil ile A.Y.D. idaresindeki 23 BL 524 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile odun yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kamyonet içerisinden sıkışan sürücü ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı.


Yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri ise tedbir amaçlı araçların akülerini çıkardı.


Polis olayla ilgili inceleme yaptı.




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