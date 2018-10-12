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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. idaresindeki 23 FL 772 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada otomobilin tekeri koparken, araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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