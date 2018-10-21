Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kekliktepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AU 995 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duran 23 LS 665 ve 34 YYF 37 plakalı otomobillere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.