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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da işçilerin bulunduğu hafif ticari araç ile cip çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da işçilerin bulunduğu hafif ticari araç ile cip çarpıştı, 4 kişi yaralandı.


Kaza,merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 KD 051 plakalı cip ile 34 RT 2908 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. AKSA Doğalgaz firmasına ait hafif ticari araçta bulunan işçilerden 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.


Polis ise yolda tedbir alıp, kaza yerinde inceleme yaptı.

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