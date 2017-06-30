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30 Haziran 2017 13:24

Elazığ’da traktör devrildi: 1 ölü

Elazığ’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Elazığ’da traktör devrildi: 1 ölü

30 Haziran 2017 13:24


Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Kuyulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İhsan Öztürk (46) idaresindeki traktör, Elazığ’a istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada ağır yaralanan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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