Elazığ’da traktör devrildi: 1 ölü

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Kuyulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İhsan Öztürk (46) idaresindeki traktör, Elazığ’a istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.