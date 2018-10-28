Elazığ'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında 2 bin 514 şahıs sorgulanırken, aranan 2 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7" gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde yapılan uygulamada 2 bin 514 şahıs ile 112 araç sorgulandı. Sorgulamada yoklama kaçağı olarak arandığı belirlenen 2 şahıs yakalanırken 1 şahıstan 57 gram eroin maddesi ile uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi, 3 araç sürücüsüne de emniyet kemeri takmamaktan trafik yönünden cezai işlem uygulandı.

İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde ise 4 iş yerine kimlik bildirimsiz olarak işçi çalıştırmaktan, 3 iş yerine de kapalı alanda sigara içilmesinden işlem yapıldı. Ayrıca kapalı alanda sigara içtiği belirlenen 1 şahsa idari para cezası uygulanırken 1 şahsa da başkasına ait kimlik ibraz etmekten işlem yapıldığını bildirildi.