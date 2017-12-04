Elazığ’da "Umutlarımız Çocuklar" Projesi

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı(ÇOGEP) kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şubesi, ‘Umutlarımız Çocuklar’ Projesini başlattı. Projenin bir ayağı olan rol model ziyaretleri kapsamında toplam 40 öğrencisi, Vali Çetin Oktay Kaldırım ile bir araya geldi. Çocuklara öneride bulunan Vali Kaldırım, okumanın önemine değindi.

Çocukların büyüyüp ülkeye faydalı birer bireyler olacağını dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım “İçinizde değişik görevleri ve meslekleri yapmak isteyenler var. Derslerinize iyi çalışın ve bol bol kitap okuyun. Ailelerinizi kitap okumaya teşvik edin. Birlikte bir araya gelin ve kitap okuyun. ‘Elazığ Okuyor’ kampanyasını da başlattık. Toplumumuzun maalesef büyük sıkıntısı okumamak. Dolayısıyla okuma alışkanlığı çok önemli. Sürekli, kaliteli ve değer yüklü okumak gerçekten çok önemli. Ülke olarak kaliteli bireylere ve nesillere ihtiyacımız var. Büyük amaçları olan bir ülkeyiz. Bunun için iyi yetişmiş ve kaliteli insanlara ihtiyacımız var. Öğretmen, polis, bilim adamı, akademisyen ve idareci olursunuz. Ama bu işin temel noktası, maneviyatına, devletine, milletine ve bayrağına bağlı tertemiz insanlar olmaktır. İkincisi ise çağın gerektirdiği değerlerle iyi donatmaktır. Bir ülkenin gelişmesi içinde en temel dinamik budur. Boş vakitlerinizi iyi değerlendirin” dedi.

Projenin rol model ziyaretleri kapsamında il merkezinde bulunan 3 ortaokul ve bir ilkokul olmak üzere 4 okuldan toplamda 40 öğrenci ile Vali çetin Oktay Kaldırımı ziyaret ettiklerini ifade eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Doğan Peköz, “Öğrencilerimizin gelecekte mesleklerini seçmekteki önceliklerini belirlemesine yardımcı olmak için böyle bir uygulama yaptık.Yine kamu kurumunda yöneticilerimizi tanımaları, devletimizin işleyişi hakkında fikir alışverişi yapmalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda valimizi ziyaretini tamamladıktan sonra ilerleyen günlerde kurum amirlerini ziyaret edeceğiz” diye bilgi verdi.

Vali Kaldırım, daha sonra çocuklara satranç takımı hediye etti.