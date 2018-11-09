Elazığ'da Üniversite öğrencilerine "Kürsübaşı" etkinliği

Başka illerden Elazığ'a üniversite eğitimi için gelen çok sayıda öğrenci, her hafta düzenli olarak yapılan "Kürsübaşı" etkinliğine katıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından her hafta Perşembe akşamı düzenlenen "Kürsübaşı"etkinliği bu hafta üniversite öğrencilerini ağırladı. Kültür Park Mamurat'ül Aziz salonunda yapılan etkinliğe il dışından üniversite eğitimi görmek için Elazığ'a gelen yüzlerce öğrenci katıldı. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da öğrencileri yalnız bırakmadı.

Elazığ'ın Türkiye'nin en nadide ve en güzel ili olduğunu aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,"Elazığ'ı Elazığ yapan özelliklerinden birtanesi de musikisidir. Harput Musikisi olarak, bir tarafta Kerkük, bir tarafta Erzurum, Şanlıurfa ve Van'ı içine alan ve Harput Havzası dediğimiz bir havzaya hükmeden bir musikinin tam merkezindesiniz. Buradan ayrılmadan Harput Musikisinin o güzel ezgi ve namelerini öğrenerek gideceksiniz. Elazığ'da gezilecek, görülecek yer çok. 4-5 yılda gezilip bitirilecek bir şehir değil. Zamanınızın büyük bir bölümünü Elazığ'ı tanımaya ayırın pişman olmayacaksınız"dedi.

Elazığ son 4 yıl içinde Türkiye'nin en çok ödüle layık görülen ili olduğuna da dikkat çeken Başkan Yanılmaz," Mesela içinde bulunduğumuzu Kültür Park, Türkiye'nin en iyi sosyal yaşam alanı olarak ödül aldı, altın madalyaya layık görüldü. Yetmedi en iyi sürdürülebilir park olarak da ödül alan yer oldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Yanılmaz, ayrıca yeniliklerin, özgün çalışmaların olduğu Elazığ'ın belediye başkanı olarak sürekli öğrencilerle birlikte olacaklarını ve her hafta Perşembe günü akşam düzenlenen Kürsübaşı etkinliğine davetli olduklarını kaydetti.