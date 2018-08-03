Elazığ’da üreticiler sertifikalarını aldı

İl Tarım ve ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Merkez Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu ve İl Ziraat Odası işbirliği ile merkeze bağlı Hal Köyü’nde “Meyve Ağaçlarında Budama” ve “Arıcılık” kursları düzenlendi. Kursla katılan üreticilere eğitim sonunda sertifika verildi.

Düzenlenen kursa katılımın iyi olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Eğitimlere göstermiş oldukları ilgi devam ettiği sürece, çalışmalarımızda hız kesmeden sürecek. Çiftçiler için açtığımız kursları, kurumlarımızla ortak yürütüyoruz. Bunun yanında köy muhtarları da, kurslarımızın açılmasında önemli bir etken. Onlar kurs talep ettikleri sürece eğitimlerimizi vermeye devam edeceğiz. Açılan kurslar ile değişen dünyaya ve teknolojiye ayak uydurarak, üreticilerimize yenilikleri anlatıyor, farkındalık oluşturuyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları verilirken, emeği geçenlere plaket taktim edildi.

Sertifika törenine, İl Müdürü Karahan’ın yanı sıra , İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı, Hal Köyü Muhtarı Hayrullah Duman, kurum ve şube müdürleri, teknik personel ile kursiyerler katıldı.