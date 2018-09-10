Elazığ'da uyum eğitimde ilk ders zili çaldı

Elazığ'da uyum eğitimi kapsamında bugün 29 bin 728 öğrenci ders başı yaptı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına bir hafta kala okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için uyum eğitimi başladı. Bu kapsamda Elazığ'da 7 bin 891'i 1'inci sınıf olmak üzerek toplam 29 bin 728 öğrenci ders başı yaptı. Elazığ'da yeni eğitim öğretim yılında 1. sınıfa başlayacak olan öğrencileri, aileleri yalnız bırakmadı. Çocukları sınıflarda iken kendileri koridorlarda bekleyen veliler, çocuklarının heyecanına ortak oldu.

1'nci sınıfa geçtiği için çok mutlu olduğunu belirten Mert Ali Özkartal, “Çok heyecanlıydım. 1'nci sınıfa geçmek istiyordum ve sonunda geçtim. Bazı arkadaşlarımla öncede tanışıyordum” dedi.

Merakla çocuklarını koridorda beklediklerini dile getiren Alper Bay, “Acaba içeride ne yapıyorlar ne ediyorlar. Hocalarına doğru cevap verebiliyorlar mı. Çocuklarımda biri üst katta diğeri alt katta. Eşimi eve gönderdim. Bende birazdan eve gideceğim. İnşallah başarılı olurlar. Onlardan daha çok heyecanlıyım. İlk gün ki gibi sanki ben okula başlamışım. Hayırlısı olur inşallah” diye konuştu.

Atatürk İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığını ve aynı zamanda çocuğunun birinci sınıfa başladığını ifade eden Murat Kapan ise, “Sanki okula yeni başlayan kendimmişim gibi heyecanlıyım. Bakalım hayırlısıyla başarılı bir okul hayatı olur. Hocalarımıza güveniyoruz. Bizim de veli olarak bu çocukların bütün yükünü öğretmenlere bırakmamız lazım. Bizde her konuda öğretmenlerimize destek olmalıyız” ifadelerini kullandı.