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30 Nisan 2018 10:28

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli adliyede

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli adliyede

30 Nisan 2018 10:28


Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 3 aylık çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 14 şahsı gözaltına aldı.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 adet tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek, 2 adet pala, bin 450 euro, 250 dolar, 27 adet mermi, 60 adet kalaşnikof mermisi, 10 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin, 8 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam tüp ele geçirildiği bildirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan 14 şahıs bugün adliyeye sevk edildi.




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