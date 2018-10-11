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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 5 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 5 şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 10 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin, 8 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam tüp ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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