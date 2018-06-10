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10 Haziran 2018 23:35

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ’da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

10 Haziran 2018 23:35


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında polis, tren garında şüpheli bir şahsın üst ve çantasında arama yaptı. Yapılan aramada 3 kilo 750 gram kubar esrar ile 450 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile birlikte uyuşturucu maddeleri almaya geldikleri tespit edilen 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.


Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.




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