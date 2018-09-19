Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Elazığ polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda aralarında cezaevi firarilerinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden birinin operasyon sırasında eve gelmesi sonucu yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler çalışmasında il merkezinde bir adreste uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı. Adreste görülen 2 şüpheliyi durdurarak üst araması yapan polis, içimlik paketler halinde esrar ele geçirdi. Eve giren polis 3 şüpheliyi daha yakalarken, 1 şüpheli de operasyon anında gelmesi sonucu gözaltına alındı.

6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda evde yapılan aramalarda satışa hazır 2 paket metamfetamin, 1 paket esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen bin 600 TL ele geçirildi. Ayrıca operasyon esnasında eve gelen şahsın üzerinden de 2 içimlik metamfetamin bulunduğu öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.