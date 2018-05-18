Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticari yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma ekipler, çok sayıda şüpheliyi tespit etti. Şüphelilere yönelik Elazığ ve Van’da iki farklı operasyon düzenlendi. İlk operasyonda 5 şüpheli yakalanarak ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı gruba yönelik düzenlenen ikinci operasyonda ise 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınan 4 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 300 gram metanfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildiği bildirildi.