Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Elazığ ve Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ ve Diyarbakır'da şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapan ekipler 15 şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, satışa hazır 40 adet paketlenmiş esrar ile 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest kalırken 13'ü adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken 8'i adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.