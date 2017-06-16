Elazığ’da üzüm yetiştiricilerine kurs

Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı birimler, üzüm yetiştiriciliği ve bağ hastalıkları konusunda yetiştiricilere yönelik kurs vermeye başladı.Sün Köyünde başlayan kursta, bağ alanlarında, hastalık ve zararları ile mücadele yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Elazığ’ın tarım potansiyeli yüksek olan bir il olduğunu belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, "Elazığ’da 110 bin dekar alanda, yıllık ortalama 85 bin ton civarında üretim ile üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır. Üzüm üretimi, Hoş, Kıraç, Sedeftepe, Yurtbaşı, Akmezra ve çevre köylerinde sofralık yapılıyor. Kuzova bölgesi içinde yer alan Koruk, Muratcık, Dambüyük, Pirinçci, Balıbey,Sün ve çevre köylerinde ise şaraplık ile şıralık yapılmaktadır. Sün köyünde 2016 yılında 564 dekarda, bin dekardan fazla alanda üzüm üretimi yapıldı" dedi.

Üzüm üretimi yapan köylerde hastalık ve zararlıların çok olması nedeni ile müdürlüğe bağlı Bağ Hastalık ve Zararlıları Birimi tarafından kontrol ve takiplerin yapıldığını aktaran Karahan, "Gerek kontroller gerekse de üreticilerimizin bireysel başvuruları üzerine üretim alanlarında teşhis ve tedavi amaçlı kontroller yapılmaktadır. Bu anlamda Sün köyünde, düzenlenen eğitim çalışmasında asma bitkisinin morfolojik ve fizyolojik yapısının anlatılması , bağ alanlarında görülen hastalık ve zararlılar ile mücadelede uygulanacak metotlar anlatılıyor. Kurs ile üreticilerin bilgilenmesi, hatalı uygulamalarda bulunmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır" diye konuştu.