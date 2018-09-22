Elazığ'da vatandaşlar gökyüzünü gözlemledi

Elazığ'da vatandaşlar teleskopla gökyüzünü gözlemledi .

Elazığ Bilim Merkezi, vatandaşların gökyüzüne olan meraklarını gidermek ve bilgilendirmek için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında yeni valilik bahçesine teleskop kuruldu. Yoğun ilgi gören etkinlikte vatandaşlar, sırayla gökyüzünü gözlemledi.

Gökyüzü ve teleskop etkinlikleri yaptıklarını belirten Merkezin Yöneticisi Kemal Şenel , "İlimizde 2007'de böyle bir şey denenmiş fakat teleskop arızalandığı için gerçekleştirilememiş ondan sonra ilimiz de ilk kez teleskop etkinliği yapılıyor. Amacımız gençlerimize, çocuklarımıza gökyüzüne olan meraklarını gidermektir. Kafalarında az da olsa bir şimşek çakmak. Bilime ve teknolojiye daha bir yakınlık sağlamak. Çağımız bilgi ve teknoloji çağı olduğundan dolayı böyle bire takım etkinlik düzenledik. Bilim merkezi olarak daha yeni etkinlikler de düzenleyeceğiz"dedi.

Etkinliğin 3 gün süreceğini aktaran Şenel,ilk gün yoğun bir katılım sağlandığını, bundan sonraki günlerde de yoğun bir katılım beklediklerini kaydetti.

Bugüne kadar teleskop görmeyen, dokunmayanların olduğuna dikkat çeken Şenel;"Sorduklarımızda ilk defa hayatlarında teleskop gördüğünü söyleyenler oldu. Ay yüzeyini izledi. Ay'daki kriterlerinin büyüklüğünü gördü. Jüpiter'i' Uranüs'ün halkalarını gördü. Tüm Elazığ halkını bilim merkezi'ne bekliyoruz. Orada farklı teknolojik ürünleri de görsünler"ifadelerini kullandı.

Etkinlikten gayet memnun kaldıklarını dile getiren Eren Yalçın, "Elazığ Bilim Merkezi'nin yapmış olduğu bu akşamki etkinliğe biz de katıldık. Bundan sonraki süreçlerde yeni etkinlikler yaparak Elazığ halkına Yeni projelerle buluştururlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediliyorum. İyiki böyle bir etkinlik İlimizde gerçekleşti" şeklinde konuştu.

Bu tür etkinlik sayısının artmasını dile getiren Fatih Gezer ise , "Bu etkinliğe katıldık. Üç gün boyunca sürecekmiş. Bu tür etkinliklerin devam etmesi lazım çünkü Elazığ'da, Doğu Anadolu Bölgesi böyle uzay bilimi hakkında etkinlikler ne yazık ki çok az" diye konuştu.