Elazığ'da "Vizyoner Liderlik Eğitim" protokolü imzalandı

FKA Elazığ Yatırım Ofisi'nde Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, FKA Genel Sekreteri Vahap Yoğunlu ve MÜSİAD Elazığ Şubesi Başkanı Hasan Uzun arasında ‘Vizyoner Liderlik Eğitimi Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında iş insanlarına İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından eğitim verileceği aktarıldı.

FKA Genel Sekreteri Vahap Yoğunlu,"Elazığ TSO ve MÜSİAD Elazığ Şubesi'ndeki iş insanlarımıza yönelik bir eğitim programı yürütmek için işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol ile firmalarımızın yöneticilerine veya yönetici pozisyonundaki kadrolarına liderlik eğitimi verilecek. Biz ekonomimizin, sanayimizin ve ticari faaliyetlerimizin rekabetçiliğini arttırmak istiyoruz. Yöneticilerimizin dünyadaki gelişimi yakalamaları için iyi bir lider ve iyi bir yönetici olmaları gerekiyor. Dünya sadece ilimizle yada ülkemizle sınırlı değil. Biz Elazığ olarak ihracatı ve küresel rekabeti hedefleyen bir iliz. Bu nedenle yöneticilerimizi çağın gerektirdiği ölçüler kapsamında küresel rekabete hazırlayacağız"dedi.

Uzun: "Çok güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum”

İmzalanan protokolle ilgili konuşan MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun ise “ Ben bugün böylesine önemli bir eğitim programı için protokol imzalamaktan çok mutluyum. İstanbul Teknik Üniversite ile birlikte yürüteceğimiz bu program ile işletmelerimizin yöneticilerine vizyoner liderlik eğitimi verilecek. Bu projenin oluşmasında Ticaret ve Sanayi Odamız ile Kalkınma Ajansımızın gayretleri ve çabaları takdire şayandır. Bir işletmede öncelikle yöneticilerin vizyoner olması gerekiyor. Nasıl ki bir ailede sorumlu aile reisi ise işletmelerde de sorumlu kişi yöneticidir. Bu açıdan baktığımızda bu eğitimin ilimize ciddi katkı sunacağını ve iş adamlarımızın eğitim sonrasında olaylara daha farklı açılardan bakacaklarını düşünüyorum. Çok güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum”diye konuştu.

Arslan:“ İnsanın eğitimini sürdürmesi mezara kadar devam etmektedir"

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'da konuşmasında, “ Gelişen bir Elazığ'dan bahsediyorsak bunu nitelikli insan gücü ile sağlayacağız. Bu kapsamda MEGİP Projesi ile ara eleman problemini çözmek ve ilimize nitelikli iş gücü kazandırma noktasında ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bugün ise işletmelerde yönetici statüsünde olan iş verenlerimize vizyoner liderlik eğitimi verebilme adına bir protokol imzalıyoruz. Büyüme kalkınma top yekün olacak ve odağında insanla olacaktır. Dünyanın merkezinde insan vardır. İnsanın eğitimini sürdürmesi mezara kadar devam etmektedir. Ölünceye kadar kendimizi geliştirmek temel düsturumuz olacaktır. Değişen dünya ekonomisi ve yönetim biçimi içerisinde eğitim ile donattığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz insanları endüstri 4.0'ın gereklerini yapmış , endüstri 5.0'ı da kolaylıkla işletmelerine uygulayabilir bir yapıda olmalıdır. Atmış olduğumuz bu imzalarla oluşacak başarı hikayelerinin altlıklarını oluşturuyoruz. Bu protokol ne kadar doğru tespitler yaptığımızın en güzel yansımasıdır"ifadelerini kullandı.