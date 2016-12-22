Elazığ’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Elazığ’ın karla kaplı olması nedeniyle, yaban hayvanlarının aç kalmaması için geçiş güzergahlarına yem ve sakatat bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, her yıl olduğu gibi bu yılda kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yaptı. Yaban hayvanlarının belirli geçiş güzergahlarına giden ekipler 400 kilo buğday ile 40 kasa sakatat bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizde yoğun kar yağışı yaşanan yerler ve çevresinde bulunan yaban hayvanlarının yoğun kış şartlarından etkilenmemesi için yem desteği yapıldı. Kışı yoğun olarak yaşadığımız bugünlerde İlimizde bulunan ve yem temininde zorlanan yaban hayvanları için önceden temin edilen 400 kg buğday ve 40 kasa sakatat hayvanların geçiş güzergahlarındaki farklı noktalara bırakıldı. Müdürlüğümüzce kış dönemi boyunca yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara yem desteğimiz devam edecektir” denildi.