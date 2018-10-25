Elazığ'da yağmur etkisini göstermeye başladı

Elazığ'da yağmur bulutlarının kenti kaplaması ile birlikte sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün önceden uyardığı kuvveti yağış Elazığ'da belirli aralıklarla etkisini göstermeye başladı.Sabah saatlerinden itibaren kenti yağmur bulutlarının kaplamasının ardından, yağışlar da akşam üzeri başladı. Yaklaşık 30 dakika yağmur nedeniyle, bazı yollarda su birikintileri oluşurken, cadde ve sokaklardaki vatandaşlar da yağmura yakalandı. Vatandaşlar, uzun süredir yağış beklediklerini ve bugün geldiğini aktardı.

Bu yıl millet olarak yağmurun yağmasını beklediklerini ifade eden Veli Aydın, “Allah yağmuru da rahmeti de verdi. Uzun zamandır yağış yoktu. Bugün çok şükür yağmur yağdı. İnşallah afetsiz, sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Biz Allah'tan hayırlı rahmet istiyoruz. İnşallah da hayırlı olur. Ülkemize, milletimize Allah huzur versin” dedi.

Yağışların ekinler için iyi olduğunu dile getiren Sefer Yücel ise “Son zamanlarda yağmurlar olmayınca hayat pahalılığı arttı. Bir yandan yağışın olmaması kötüydü. Allah'a şükür yağmurlar başladı” diye konuştu.