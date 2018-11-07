Elazığ'da yeni doğan bebeğe makat yapıldı

Elazığ'da makatsız doğan bir bebeğe, ”Triangle cut back anoplasty” yöntemiyle makat takıldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yeni doğan bir bebeğe, Anal Atrezi (Bebekte makat yokluğu) tanısı konuldu. Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz ve ekibi tarafından ameliyata alınan bebeğe ”Triangle cut back anoplasty” yöntemiyle makat takıldı. Hastanede ilk kez uygulanan yöntem ile sağlına kavuşan bebek takip edilmek üzere Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğine alındı.

Bebekte makat yokluğunun ciddi bir yaşamsal risk olduğunu belirten Op. Dr. Fikret Ersöz, “ Bebeğimiz zamanında doğmuş bir bebek olup, diğer organlarında herhangi bir anomali yoktu. Anüs açıklığı tamamen yoktu, yeni anüs oluşturmak için bazı tetkikler yaparak operasyonu tek aşamada yapmaya karar verdik. Hastamız şuanda yeni doğan yoğun bakım ünitesinde olup tedavisi sorunsuz bir şekilde devam etmektedir” dedi.

Tanı ve ameliyat hakkında bilgi veren Ersöz, “Anüste açıklık bulunmadığından dolayı, bebek dışkısını yapamaz. Bu çok az rastlanan anomalinin, doğum gerçekleşmeden önce yapılan ultrason muayeneleri esnasında fark edilmesi bazen mümkün olmayabilir. Anal atrezi, yaklaşık olarak 5 bin doğumda 1 kişide görülür ve beraberinde, böbrek, kalp, omurga, yemek borusu, el ve ayaklarda anomaliler görülebilir. Ameliyatların gerçekleştirilmediği durumlarda, anüs yokluğunda bebeğin ölümü, yerleşim anomalisi olgularında ise kronik kabızlığın kaçınılmaz bir durumdur. Ameliyat, yapılacak işleme göre farklılık gösterir. Yerleşim anomalisi ve bağırsağın dış ortama açıklığının yakın olduğu durumlarda makat bölgesinde gerçekleştirilecek olan işlem ile ameliyat tamamlanırken, anüsün hiç olmadığı durumlarda ise kalın bağırsağın bir bölümü sol kasık bölgesinin üst kesimine ağızlaştırılmaktadır. Bebek gaitasını buraya yerleştirilen torbaya yapmaktadır. Hastanemizde dünyaya gelen bebeğimize tek seansta ”Triangle cut back anoplasty” yöntemiyle yeniden anüs yaptık. Şimdi sağlık durumu iyi takibimiz altında” diye konuştu.