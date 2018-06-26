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26 Haziran 2018 11:02

Elazığ’da " Yenidoğan Canlandırma" eğitimi

Elazığ’da Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi düzenlendi.

Elazığ’da

26 Haziran 2018 11:02


Sağlık Bakanlığı tarafından bebek ve yenidoğan ölümlerini en aza indirilmesi amacıyla doğum eyleminde görev alan, yeni doğan bebekler ile direk ilgili bütün personelin canlandırma eğitimi alması amacı ile yürütülen “Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında eğitim düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda başlayan ve 3 gün sürecek uygulayıcı eğitimine 85 sağlık personel katıldı. Eğitim sonunda sınavda başarılı olanlara sertifika verileceği belirtildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdulkadir Kantarcıoğlu, “Yenidoğan Canlandırma programının birini bugün yapmak nasip oldu.Bu kursun sonunda sertifikalarını almış arkadaşlar sahada özellikle Yenidoğan Canlandırmasında hayırlı işlere vesile olacağını ve bebek ölümlerini azaltacağını söylüyorum”dedi.




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