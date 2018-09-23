Elazığ'da yenilen Cem ve Kültür Vakfı hizmete girdi

Elazığ'da yenilenen Cem ve Kültür Vakfı hizmete girdi.

Merkez Yıldız Bağları Mahallesinde bulunan ve yenilen Elazığ Cem ve Kültür Vakfı, düzenlenen açılış töreninin ardından hizmete girdi. Duaların edildiği açılışta, vatandaşa aşure dağıtıldı. Açılışa Vali Çetin Oktay Kaldırım, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kudbettin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hz. Peygamberin Hz. Ali'ye 3 şeyi emanet ettiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “İlk olarak kendisi Medine'ye hicret ederken canını çocuk yaşta olan Hz. Ali'ye emanet etmiştir. Onu yatağına yatırmıştır. O yüzden Hz. Ali kahramanlığın şahıdır. Hz. Fatıma anamızı ona emanet etmiştir. Dolayısıyla soyunu emanet etmiştir. Son olarak da ilmin kapısı olarak velayet makamını emanet etmiştir” dedi.

Alevi kültürünün en güzel yanının her düşünceye açık olması olduğunu dile getiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “ Farklı düşünebiliriz ama Allah'ımız, peygamberimiz, Kur'an-ı'mız ve yolumuz birdir. Bugün Kerbela şehidi Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinin bin 379. yılıdır. Bu Muharrem ayında tuttuğunuz oruçların kabul olmasını diliyorum. Tüm İslam alemi için bugünün hayırlı olmasını diliyorum. Kerbela ve Hz. Hüseyin sadece Alevilerin değil. Tüm İslam dünyasınındır. Kadınlarımızın baş örtüsü ve laik yaşam tarzını benimseyen insanların yaşam tarzı ile uğraşmamalıyız. Herkes özgürce düşünebilmeli ve dini ihtiyaçlarını istediği gibi yaşayabilmeli. Ama herkes birbirine saygı duymalıdır” diye konuştu.

Muharrem ayında olunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Hem üzüntünün hem sevincin birlikte yaşandığı çok önemli bir aydayız. Muharrem ayı hicri takvimin başlangıcıdır. He.Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günün başlangıcıdır. Hicretin en önemli olaylarından biri küçük yaşında peygamberimizin ‘benim yatağıma yat, ben hicret ediyorum' diyerek yatağına yatan Hz. Ali'nin göstermiş olduğu cesaret ve bağlılıktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kurdele kesilerek cemevi hizmete girdi.