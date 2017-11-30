Elazığ’da "Yeşil Okul" projesi

Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından “Yeşil Okul" projesi kapsamında Şehit Mehmet Akpınar İlkokulu Öğrencilerine yönelik eğitim verildi. Eğitimde ekonomik değeri olan atıkların geri dönüşümü konusunda bu bilincin gelecek nesillerde oluşması adına bilgilendirmeler yapıldı.

Çevrenin herkes için önemli olduğunu ve günlük hayatta çevreyi herkesin kullandığını belirten Çevre Mühendisi Levent Harputlugil, "Çevre ve doğa ile iç içe bir etkileşim içerisindeyiz. Her insan bir yıl içerisinde kendi ağırlığından yedi kat fazla atık üretiyor. Bu atıkları doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşüme nasıl kazandırılacağını anlattık, sizlerde bundan sonra bu bilinçle hareket edeceksiniz”dedi.