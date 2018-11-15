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Elazığ'da YGAP Hastaneleri değerlendirme toplantısı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastaneleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde YGAP Hastaneleri Değerlendirme toplantısı tanıtım sunumuyla başladı.


Geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısının Elazığ'da yapılmasının önemine vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi fiziki yapıs , yatak kapasitesi ve kentte yapmış olduğu katma değer başta olmak üzere sunulan yenilikçi hizmetler ve kullanılan teknoloji hakkında katılımcılara bilgi verdi.


Toplantıda Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Kemal Ertürk, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve Sağlık Bakanı Danışmanı Saffet Temel, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri'nin sorun alanları, gerekliliği, sunulacak hizmetin konforu ve hasta memnuniyeti kapsamında değerlendirme yaptı.


iki gün devam eden toplantıda karşılıklı görüş alış verişi, Adana ve Kayseri YGAP örnekleri aktarılarak Elazığ Şehir Hastanesi YGAP'nin yerinde incelenip değerlendirildi.

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